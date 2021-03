Un vero toccasana per il vostro benessere? Il succo di patate! (Di sabato 20 marzo 2021) Se siete alla ricerca di un vero toccasana per il vostro benessere, provate il succo di patate. Sono noti a tutti i benefici di frutta e ortaggi, assunti tali quali Madre Natura li crea o centrifugati, filtrati, frullati. Tutti i loro principi attivi godono di un’elevata assimilabilità e arrivano intatti all’organismo, apportando numerosi benefici. Proprio per questa ragione, la regina della tavola, il tubero più amato da grandi e piccini, gode di una rinomata popolarità in campo medico scientifico, non ancora così diffusa. Sappiamo che è fonte di potassio e vitamine del gruppo B, che contiene amidi e permette di tenere a bada la glicemia, che è composta per i 2/3 di acqua, quindi aiuta la diuresi. Forse, però, in molte ignorano che è ricca anche di Vitamina C e di antiossidanti. Siamo abituate a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 20 marzo 2021) Se siete alla ricerca di unper il, provate ildi patate. Sono noti a tutti i benefici di frutta e ortaggi, assunti tali quali Madre Natura li crea o centrifugati, filtrati, frullati. Tutti i loro principi attivi godono di un’elevata assimilabilità e arrivano intatti all’organismo, apportando numerosi benefici. Proprio per questa ragione, la regina della tavola, il tubero più amato da grandi e piccini, gode di una rinomata popolarità in campo medico scientifico, non ancora così diffusa. Sappiamo che è fonte di potassio e vitamine del gruppo B, che contiene amidi e permette di tenere a bada la glicemia, che è composta per i 2/3 di acqua, quindi aiuta la diuresi. Forse, però, in molte ignorano che è ricca anche di Vitamina C e di antiossidanti. Siamo abituate a ...

