Un Posto al Sole | spoiler marzo | chi è Pietro Abbate?

Anticipazioni Un Posto al Sole con l'arrivo di un personaggio che potrebbe essere il vero responsabile dei sabotaggi ai cantieri. Pietro Abbate nuovo personaggio Nuovi spoiler Un Posto al Sole con l'arrivo di un protagonista che potrebbe cambiare gli eventi di Palazzo Palladini. Ci sono già state delle anticipazioni Un Posto al Sole sulle condizioni di salute di Filippo Sartori, che hanno lasciato tutti i telespettatori senza parole. Il giovane imprenditore infatti accusa dei male alla testa intensi e non vuole preoccupare la sua famiglia, ora che le cose sembrano andare per il meglio. Ma nelle prossime puntate, Filippo non potrà più nascondersi e Serena prenderà in mano la situazione: il professor Volpicelli sottoporrà Sartori a ...

