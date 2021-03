Un anno senza le parole, l’ironia e la poesia di Gianni Mura (Di sabato 20 marzo 2021) È passato un anno da quel 21 marzo, quando primavera smise di danzare e il tempo si fermò, tra lacrime e dolore e già una forte nostalgia. Se ne andava Gianni Mura, giornalista e scrittore, narratore di strade e storie e personaggi e osterie, sempre al fianco degli ultimi e degli invisibili. Un anno senza poter leggere o ascoltare le sue opinioni sulla pandemia, su questo calcio italiano un po’ così, gli stadi vuoti; e poi i libri da consigliare (che belli, Gianni, quelli di Angelo Carotenuto e Nicola Muscas), le poesie da recitare (io a proporre Tony Harrison e tu a rispondere con Alfonso Gatto). Tu, ancora, a giocare con le parole, quelle parole che sapevi dominare con abilità, senza mai sprecarne una, così attento a quel termine, a ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) È passato unda quel 21 marzo, quando primavera smise di danzare e il tempo si fermò, tra lacrime e dolore e già una forte nostalgia. Se ne andava, giornalista e scrittore, narratore di strade e storie e personaggi e osterie, sempre al fianco degli ultimi e degli invisibili. Unpoter leggere o ascoltare le sue opinioni sulla pandemia, su questo calcio italiano un po’ così, gli stadi vuoti; e poi i libri da consigliare (che belli,, quelli di Angelo Carotenuto e Nicola Muscas), le poesie da recitare (io a proporre Tony Harrison e tu a rispondere con Alfonso Gatto). Tu, ancora, a giocare con le, quelleche sapevi dominare con abilità,mai sprecarne una, così attento a quel termine, a ...

