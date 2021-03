Un altro market sulla 38 I negozianti dicono no (Di sabato 20 marzo 2021) di Fulvio D'Eri I commercianti di Ardenno sono preoccupati per la realizzazione di un supermercato che rischia di mettere in crisi l'esistenza di alcuni di loro e di colpire al cuore la fragile rete ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 20 marzo 2021) di Fulvio D'Eri I commercianti di Ardenno sono preoccupati per la realizzazione di un supermercato che rischia di mettere in crisi l'esistenza di alcuni di loro e di colpire al cuore la fragile rete ...

Un altro market sulla 38 I negozianti dicono no Dovrebbe sorgere all’imbocco della strada che porta in Valmasino. Il sindaco Bonat: "L’area, vedi il Pgt, era destinata a tale uso da decenni" ...

di Fulvio D'Eri I commercianti di Ardenno sono preoccupati per la realizzazione di un supermercato che rischia di mettere in crisi l'esistenza di alcuni di loro e di colpire al cuore la fragile rete ...