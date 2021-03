Ultimo weekend in zona bianca per la Sardegna: ristoranti e bar presi d’assalto (Di sabato 20 marzo 2021) Nell’Ultimo weekend di zona bianca, in Sardegna sono stati presi d’assalto ristoranti, agriturismo e bar prima della stretta che inizierà lunedì 22 marzo, con il passaggio della Regione in fascia arancione per almeno 15 giorni. Sull’isola, così come in tutta Italia, nelle giornate di Pasqua (3, 4 e 5 aprile) saranno in vigore restrizioni anti-Covid da zona rossa. Nei giorni scorsi il governatore Christian Solinas ha firmato un’ordinanza, che resterà valida fino al prossimo 6 aprile, che vieta ai residenti in altre regioni o all’estero di raggiungere le seconde case in Sardegna, a meno che non ci siano comprovate esigenze lavorative, ragioni di salute, o la necessità di fare rientro presso la propria abitazione e ... Leggi su open.online (Di sabato 20 marzo 2021) Nell’di, insono stati, agriturismo e bar prima della stretta che inizierà lunedì 22 marzo, con il passaggio della Regione in fascia arancione per almeno 15 giorni. Sull’isola, così come in tutta Italia, nelle giornate di Pasqua (3, 4 e 5 aprile) saranno in vigore restrizioni anti-Covid darossa. Nei giorni scorsi il governatore Christian Solinas ha firmato un’ordinanza, che resterà valida fino al prossimo 6 aprile, che vieta ai residenti in altre regioni o all’estero di raggiungere le seconde case in, a meno che non ci siano comprovate esigenze lavorative, ragioni di salute, o la necessità di fare rientro presso la propria abitazione e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Mezza Italia entra nella zona rossa. Si è chiuso l'ultimo weekend di libertà prima del lockdown e le città si sono… - Sylvie26804002 : RT @VanessaCigliano: Ultimo weekend in zona bianca #sardegna ?? - VanessaCigliano : Ultimo weekend in zona bianca #sardegna ?? - dxlusvoni : @hxtmddx alla fine niente di che, solo che volevo cenare fuori dato che è l'ultimo weekend in zona bianca e invece… - RoSanMartin1 : Sa tanto di ultima cena?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo weekend Diretta/ Trento Brescia (91 - 67) streaming video e tv: Williams 20 punti ... non giocando a Sassari nello scorso weekend, ha idealmente avuto più tempo per prepararla; il crollo nelle prestazioni ha comunque portato la squadra di Lele Molin all'ultimo posto di una classifica ...

PERONI TOP10, PRESENTAZIONE XIV GIORNATA Roma - La grande classica dell'ultimo decennio tra Femi - CZ Rovigo e Kawasaki Robot Calvisano è il piatto forte della ... torna in Lombardia per il secondo weekend consecutivo e trova sulla propria ...

Covid: ultimo weekend bianco in Sardegna, boom prenotazioni Agenzia ANSA Boom di prenotazioni nell'ultimo weekend bianco in Sardegna Agriturismi e ristoranti presi d'assalto in Sardegna nell'ultimo weekend di zona bianca prima del passaggio in zona arancio da lunedì. Il maltempo potrebbe rovinare il sabato sera a molti ma intanto ...

Zona rossa e arancione, dagli spostamenti agli amici e ai negozi: cosa si può fare nel weekend Colorata di rosso e di arancione, l’Italia affronta il fine settimana tra limitazioni, divieti e spiragli di vita. Da lunedì, poi, scomparirà anche la zona bianca della ...

... non giocando a Sassari nello scorso, ha idealmente avuto più tempo per prepararla; il crollo nelle prestazioni ha comunque portato la squadra di Lele Molin all'posto di una classifica ...Roma - La grande classica dell'decennio tra Femi - CZ Rovigo e Kawasaki Robot Calvisano è il piatto forte della ... torna in Lombardia per il secondoconsecutivo e trova sulla propria ...Agriturismi e ristoranti presi d'assalto in Sardegna nell'ultimo weekend di zona bianca prima del passaggio in zona arancio da lunedì. Il maltempo potrebbe rovinare il sabato sera a molti ma intanto ...Colorata di rosso e di arancione, l’Italia affronta il fine settimana tra limitazioni, divieti e spiragli di vita. Da lunedì, poi, scomparirà anche la zona bianca della ...