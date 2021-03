Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.20 – Scamacca ribalta il Parma, Genoa a +9 sulla zona retrocessione – Ballardini pesca il jolly dalla panchina e vola in zona tranquillità. Il Parma annaspa e non riesce e trovare continuità, e la classifica fa paura. L’editoriale Ore 9.00 – Inter, Sala: «Sì allo stadio, ma devo avere conferme sulla proprietà» – Il Sindaco di Milano è tornato sulla questione Inter-Stadio in una intervista a La Gazzetta dello Sport. Le parole Ore 8.40 – Juventus, patto nello spogliatoio tra Pirlo e la squadra: l’obiettivo – Andrea Pirlo e la sua squadra avrebbe stretto un patto nello spogliatoio per portare in alto la Juventus. La notizia Ore 8.20 – Roma, Kumbulla: «Voglio ...