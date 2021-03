Ue: Zanni, ‘con Orban e Morawiecki discorsi prematuri ma Ppe spostato a sinistra’ (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 (Adnkronos) – “Sono discorsi prematuri” quelli relativi alla costituzione di un’alleanza in Europa tra Matteo Salvini, Viktor Orban e Mateusz Morawiecki. Lo dice Maro Zanni, europarlamentare della Lega e capogruppo di ‘Identità e democrazie’ intervistato da ‘L’Ospite’ si Sky Tg 24. “Abbiamo proposto un esercizio -spiega- di fronte all’uscita di Fidesz dal Ppe, è chiaro che rimescola le carte all’interno del Parlamento europeo e avrà degli effetti collaterali. Quello che vogliamo fare è ragionare sul fatto che il Partito popolare, quindi in teoria la forza conservatrice di centrodestra principale, ha deciso di spostarsi più a sinistra, quindi di guardare più al Gruppo socialista, al Gruppo dei Verdi, piuttosto che ai valori di una destra una conservatrice”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 (Adnkronos) – “Sono” quelli relativi alla costituzione di un’alleanza in Europa tra Matteo Salvini, Viktore Mateusz. Lo dice Maro, europarlamentare della Lega e capogruppo di ‘Identità e democrazie’ intervistato da ‘L’Ospite’ si Sky Tg 24. “Abbiamo proposto un esercizio -spiega- di fronte all’uscita di Fidesz dal Ppe, è chiaro che rimescola le carte all’interno del Parlamento europeo e avrà degli effetti collaterali. Quello che vogliamo fare è ragionare sul fatto che il Partito popolare, quindi in teoria la forza conservatrice di centrodestra principale, ha deciso di spostarsi più a sinistra, quindi di guardare più al Gruppo socialista, al Gruppo dei Verdi, piuttosto che ai valori di una destra una conservatrice”. L'articolo CalcioWeb.

