Ue | Meloni | ' Ecr si batte per Europa popoli liberi e nazioni sovrane'

(Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Dobbiamo continuare a lavorare insieme per costruire un'alternativa reale e forte a questa sinistra globalista.rci insieme per quella che Sir Roger Scruton ha definito la nostra 'vera', per la difesa della nostra identità culturale e religiosa, per la protezione dei nostri confini dall'immigrazione illegale, per la libertà di parola contro ogni tipo di censura fatta dagli oligarchi della Silicon Valley, per la famiglia naturale contro la dittatura Lgbt". Lo ha affermato il presidente di Fratelli d'Italia e di Ecr party, Giorgia, in un video messaggio inviato al congresso di European young conservatives (Eyc), l'organizzazione giovanile dei Conservatori europei. "Uno dei compiti della mia presidenza -ha aggiunto- è rilanciare una cooperazione costante e positiva ...