Udinese | Marino | «Musso alla Roma? Niente di concreto al momento»

(Di sabato 20 marzo 2021) Pierpaoloparla dei rumors intorno all’interessamento dellaper Juan: le dichiarazioni del dirigente Pierpaoloparla dei rumors relativi all’interessamento di Juanda parte della. Ecco le dichiarazioni del ds dell’a Rete Oro dove esalta anche il lavoro di Paulo Fonseca.– «Non c’èdial».– «Fonseca sta facendo un ottimo lavoro e penso che debba restare. Con un innesto per reparto può lottare per lo Scudetto». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

romaforever_it : Udinese, Marino: 'Musso-Roma, niente di concreto. Gotti? Difficile trattenerlo' - PagineRomaniste : Mercato, #Marino (dt #Udinese): '#Musso alla Roma? Niente di concreto' #ASRoma #calciomercato - VoceGiallorossa : ??? @Udinese_1896, Marino: 'Niente di concreto per Musso alla Roma. Con i giusti innesti la Roma può lottare per lo… - LAROMA24 : Calciomercato Roma, Marino (dt Udinese): «Per Musso nulla di concreto» #AsRoma - laziolibera : Udinese, Marino: 'Musso-Roma, niente di concreto. Gotti? Difficile trattenerlo' -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Marino

Pierpaoloparla dei rumors intorno all'interessamento della Roma per Juan Musso: le dichiarazioni del ...ROMA - Il direttore generale dell'Pierpaoloè intervenuto nella trasmissione "Il Tribunale delle Romane" parlando del mercato e del futuro del tecnico Gotti, cercato da diverse squadre . L'ex dirigente della Roma ha ...UDINESE MARINO DICHIARAZIONI – Nella serata di ieri il direttore generale dell’Udinese, Pierpaolo Marino, è intervenuto nella trasmissione “Il tribunale delle romane” in onda sul canale 18. Il dirigen ...Rialzarsi e guardare avanti. Contro il Vicenza domani alle 14.30, al di là del risultato, il Tavagnacco dovrà ripartire con il solito spirito. “Pensare partita per ...