Uccisi e mutilati 6 leoni in Uganda Le autorità | «Sono stati prima avvelenati»

(Di sabato 20 marzo 2021) Sei. Un vero e proprio scempio che ha per teatro il Queen Elizabeth National Park, nell’ovest dell’, uno dei parchi nazionali più famosi e visitati del Paese. Il ritrovamento è avvenuto ieri. Lo ha reso noto oggi un funzionario della conservazione, affermando che a causare la morte dei grandi felini, tramite avvelenamento,probabilmente dei trafficanti di animali selvatici. Lo lascia pensare proprio le amputazioni eseguite sui corpi degli animali. Decisamente raccapricciante la scena che si è parata di fronte ai ranger che per primi sitrovati sul luogo del misfatto. È accaduto al Queen Elizabeth National Park Le sei carcasse deipresentavano mutilazioni in ogni parte del corpo. Tutt’intorno, quasi a ...

