Twitter annuncia la novità tanto attesa: accolte le richieste degli utenti (Di sabato 20 marzo 2021) Con un nuovo importante aggiornamento, Twitter introduce ufficialmente uno strumento a lungo richiesto dagli utenti. Di cosa si tratta Finalmente ci siamo. Come già anticipato qualche settimana fa, Twitter ha deciso di accogliere le numerose richieste degli utenti e di aggiungere il tasto “Annulla“. Come si evince dal nome, si tratta di un nuovo strumento L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Con un nuovo importante aggiornamento,introduce ufficialmente uno strumento a lungo richiesto dagli. Di cosa si tratta Finalmente ci siamo. Come già anticipato qualche settimana fa,ha deciso di accogliere le numerosee di aggiungere il tasto “Annulla“. Come si evince dal nome, si tratta di un nuovo strumento L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

TgLa7 : ??#Vaccini cancelliera tedesca #Merkel annuncia che si vaccinerà con #AstraZeneca - Federugby : ?? #Italrugby Il XV di Franco Smith per la partita con la Scozia ??????????????, ultimo turno del @sixnationsrugby 2021 ?… - Borderline_24 : #Taranto, Ex Ilva: Am annuncia riduzione della produzione e dei piani d’investimento - 83napolano : RT @CeotechI: Ubisoft® annuncia che Crimson Heist, la prima stagione dell’Anno 6 di Tom Clancy’s Rainbow SixSiege, è disponibile per PlaySt… - 83napolano : RT @CeotechI: Pexip, multinazionale con sede in Norvegia specializzata in piattaforme di videoconferencing innovative, annuncia la partners… -