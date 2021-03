Tv Talk, gli ospiti del 20 marzo 2021 (Di sabato 20 marzo 2021) Torna oggi, sabato 20 marzo 2021, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. Tv Talk Rai 3, ospiti 20 marzo 2021 Con Lucia Annunziata e Massimo Cirri, si analizzerà se sullo stop al vaccino c’è stato uno sbandamento mediatico e quali sono le responsabilità dell’informazione in vicende così delicate. Inoltre, spazio alla Giornata in memoria delle vittime del Covid, con la presenza e il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi. Dopo gli immancabili ReTVeet -l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana- ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 20 marzo 2021) Torna oggi, sabato 20, alle 15:15 su Rai 3, Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3,20Con Lucia Annunziata e Massimo Cirri, si analizzerà se sullo stop al vaccino c’è stato uno sbandamento mediatico e quali sono le responsabilità dell’informazione in vicende così delicate. Inoltre, spazio alla Giornata in memoria delle vittime del Covid, con la presenza e il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi. Dopo gli immancabili ReTVeet -l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti televisivi clou della settimana- ...

