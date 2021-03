Turchia lascia la convenzione di Istanbul contro violenza donne

Advertising

meb : Una pessima notizia: la #Turchia lascia la convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. Ogni passo indie… - lauraboldrini : La #Turchia lascia la Convenzione di #Istanbul contro la violenza di genere con motivazioni farneticanti. Un att… - SkyTG24 : Turchia, Ankara lascia la convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne - prouddoflouiss : oggi ha pranzo c’era il tg e hanno detto che la turchia lascia la convenzione di instambul contro al violenza sulle… - DiDurfort : RT @GiusiFasano: La Turchia lascia la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. In quanto a passi indietro ci sono luoghi del… -

La situazione delle donne inLa, spiega Reuters, non conserva le statistiche ufficiali sul femminicidio. I dati dell'Organizzazione mondiale della sanità hanno rivelato che il 38% ..."Il ritiro delladalla Convenzione di Istambul va di pari passo con la mancata ratifica dell'Ungheria l'anno scorso o con la proibizione dell'aborto in Polonia: è in atto un'avanzata ...Dieci anni dopo averla lanciata, la Turchia di Erdogan abbandona la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne. Con un decreto pubblicato in ...Protesters clash with a Turkish plain clothes police officer (L) during a demonstration against Turkey’s withdrawal from Istanbul Convention, an international accord designed to protect women, in Ista ...