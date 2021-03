(Di sabato 20 marzo 2021) Alessandro Nunziati Dieci anni dopo averla lanciata, ladi Erdogan abbandona ladila. Con un decreto pubblicato in piena notte, il presidente consuma l’ultimo strappo con l’Europa dei diritti, archiviando il primo documento vincolante sul tema a livello internazionale, che per paradosso venne aperto alla firma nel 2011 proprio Impronta Unika - Alimenta La Salute e Il Benessere.

SkyTG24 : Turchia, Ankara lascia la convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne - Agenzia_Ansa : La Turchia lascia la Convenzione contro la violenza sulle donne. Il trattato del 2011, secondo i conservatori, min… - repubblica : Turchia: violenza su donne, Ankara esce da Convenzione Istanbul - SemperAdamantes : RT @SouadSbai: LA #TURCHIA ORA NON FA NEANCHE PIÙ FINTA DI COMBATTERE LA #VIOLENZA CONTRO LE #DONNE Lascia la #ConvenzioneDiIstanbul contro… - corruggeri : RT @GiulioTerzi: La Turchia lascia la Convenzione di Istanbul -

