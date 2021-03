Turchia, addio alla convenzione di Istanbul nel paese da un femminicidio al giorno (Di sabato 20 marzo 2021) Melek Ipek ha passato una notte ammanettata e nuda mentre il marito la picchiava, la violentava e la minacciava di ucciderla insieme alle loro figlie di 9 e 7 anni. Quando lui è uscito, lei si è organizzata, ha preso una pistola e lo ha ucciso. Ha chiamato lei stessa la polizia ad Antalya, la città della Turchia in cui vive. È stata arrestata ed è sotto processo: rischia l’ergastolo, ma le associazioni in difesa dei diritti delle donne stanno lottando perché il suo caso diventi monito ed esempio. Leggi su vanityfair (Di sabato 20 marzo 2021) Melek Ipek ha passato una notte ammanettata e nuda mentre il marito la picchiava, la violentava e la minacciava di ucciderla insieme alle loro figlie di 9 e 7 anni. Quando lui è uscito, lei si è organizzata, ha preso una pistola e lo ha ucciso. Ha chiamato lei stessa la polizia ad Antalya, la città della Turchia in cui vive. È stata arrestata ed è sotto processo: rischia l’ergastolo, ma le associazioni in difesa dei diritti delle donne stanno lottando perché il suo caso diventi monito ed esempio.

