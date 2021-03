Trombosi cerebrale dopo vaccino | muore carabiniere campano | aperta inchiesta

Advertising

RobertoBurioni : Io ho 58 anni e sto bene (corna). Se prendo COVID-19 ho un rischio (certo) di morire intorno a 1 su 100. Se mi vacc… - emenietti : Per l’EMA si può riprendere a vaccinare con AstraZeneca: non è stato riscontrato un aumento delle trombosi in gener… - ladyonorato : 'Gli esperti del Paul-Ehrlich-Institut vedono ora un accumulo impressionante di una forma speciale di trombosi veno… - Hair49gc1 : Vorrei dire, da persona favorevole ai vaccini lo faccio tutti gli anni, se qualcuno pensa veramenta che l'EMA anche… - giuseppelandi : RT @doluccia16: Anche la Danimarca aspetterà ancora prima di riprendere le vaccinazioni con AstraZeneca, mentre la Finlandia, che finora no… -

Ultime Notizie dalla rete : Trombosi cerebrale

Fondazione Umberto Veronesi

Non a caso dopo lo stop ad AstraZeneca, adesso, nel consenso informato per chi vi si sottopone, vi è uno warning anche rispetto al rischio (accettato) di. ? ? ? ?... in Francia il siero potrà essere somministrato solo oltre i 55 anni, mentre la Finlandia ha sospeso per precauzione le vaccinazioni con AstraZeneca dopo due casi di. In Gran ...Che, insieme ai suoi collaboratori, è già all’opera per la realizzazione di una sorta di vademecum per i medici di famiglia: «chi come noi vede le trombosi venose cerebrali si mette al ...I ricercatori di Greifswald, nel nord-est del Meclemburgo-Pomerania occidentale, hanno scoperto la causa di possibili trombosi venose cerebrali che apparentemente possono verificarsi dopo la vaccinazi ...