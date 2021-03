“Trip” è il nuovo Ep di Young Corrado!

(Di sabato 20 marzo 2021) È disponibile da oggi in digitale, ilEp diCORRADO, nome d’arte di Massimo Battistin, alle prese con unprogetto discografico pubblicato per OSG Entertainment e distribuito da Believe. Dopo il debutto nel 2019 con il primo progetto Io sono, in questoEp di 6 tracce – concepito, scritto e contestualizzato nel bel mezzo dell’isolamento e della crisi sociale del primo lockdown –CORRADO interpreta un momento storico complicato da un punto di vista molto personale e introspettivo, raccontando un percorso emotivo che parte dal forte peso della pressione sociale e delle insicurezze, e che culmina nella musica come nuova fonte di energia e ambizione. Anticipato dal singolo Mase Gransport in collaborazione con Manesi, l’intero progetto è una ...

Advertising

pressitalia : Young Corrado, il nuovo ep 'Trip' - Il nuovo ep dell'artista è un viaggio introspettivo figlio della pandemia, alla… - erikaxvii : @shionsuou Dopo aver fatto il video, l’ho fatto ascoltare ad Alaska. Si è messa ad ululare di nuovo. Alaska e Alaska insieme. Che trip. - themusicway_mag : Young Corrado: “TRIP” è il nuovo EP dell’artista rapper - CalistoYew2 : RT @NintendoHall: Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed, pubblicato un altro nuovo trailer giapponese - LucyHeart0404 : RT @NintendoHall: Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed, pubblicato un altro nuovo trailer giapponese -

Ultime Notizie dalla rete : Trip nuovo

Sardegna Reporter

Altre canzoni del '' Donovan a far breccia nel cuore del pubblico furono 'The' e 'The fat angel'. Ma il musicista scozzese non dimentica il fascino, come detto, delle atmosfere fiabesche e ...A proposito deldisco "The Battle at Garden's Gate" , i Greta Van Fleet hanno spiegato: "...the Light Fantastic 12. The Weight of Dreams ph: ufficio stampa, credito Alysse GafkjenÈ disponibile da oggi in digitale TRIP, il nuovo Ep di YOUNG CORRADO, nome d’arte di Massimo Battistin, alle prese con un ...È disponibile da oggi in digitale Trip, il nuovo Ep di Young Corrado, alle prese con un nuovo progetto pubblicato per OSG Entertainment.