Trento | altre due consigliere passano con FdI Il segretario della Lega dà fuori di testa | «Tr…e»

(Di sabato 20 marzo 2021) Il passaggio di dueprovinciali didallaa FdI ha mostrato tutto il nervosismo che percorre il Carroccio locale in queste settimane. Il presidenteTrentino, Alessandro Savoi, infatti, con un post su Facebook ha dato delle «troie» alle due ex colleghe di partito Alessia Ambrosi e Katia Rossato. Un gravissimo scivolone che conferma tutte le difficoltà del partito, che aveva già perso ilClaudio Cia e in queste ore ha perso anche ilcomunale Daniele Dematté, anche loro entrati in FdI. Addii a livello locale dettati dalla scelta nazionale di «governare con Pd e grillini», come spiegato da Ambrosi e Rossato. Nelladinervosismo per i passaggi a FdI Savoi, che oggi sembra ...

Il Secolo d'Italia

