Tre film italiani per la notte degli Oscar (Di sabato 20 marzo 2021) Nella notte tra il 25 ed il 26 aprile dal Dolby Theatre di Los Angeles sarà trasmessa in mondovisione la 93esima edizione degli Oscar. Più che un evento cinematografico in senso stretto si parla di una vera e propria manifestazione di costume pregna di significato e molto sentito all'interno della società statunitense. Anche se per molti non sarà possibile essere fisicamente presenti alla serata causa pandemia, le più grandi star internazionali prenderanno parte all'evento con lussuosissimi abiti firmati, gioielli sfavillanti e discorsi strappalacrime già pronti in caso di vittoria. Da poco sono stati annunciati i nomi dei candidati alla vittoria della statuetta più desiderata del mondo del cinema e come ogni anno gli italiani non si sono fatti trovare impreparati. Oltre alla canzone di Laura Pausini per "La Vita ...

