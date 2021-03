Travaglio su La7: “Draghi ha annunciato un condono per cartelle non pagate 10 anni fa. Ma cosa c’entrano coi ristori per il covid?” (Di sabato 20 marzo 2021) “La conferenza stampa di Draghi? Meno male che c’è lui, così nessuno polemizzerà sui ritardi e sugli orari. E neppure sul Mes, che abbiamo scoperto essere superfluo anche per Draghi. Meno male, ci saremmo risparmiati un anno di rotture di scatole su questo famoso Mes che nessuno ha preso e che giustamente non prendiamo neanche noi”. E’ il commento a caldo pronunciato a “Otto e mezzo” (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, alla conferenza stampa tenuta ieri sera con tre ore di ritardo dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Travaglio aggiunge: “E’ stata una brutta settimana per questo governo. La sua prima conferenza stampa coincide con il ritorno sulla terraferma. Dopo un mese a volare nell’Empireo, arrivano i problemi. E’ stata una settimana nera per via di quella scelta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) “La conferenza stampa di? Meno male che c’è lui, così nessuno polemizzerà sui ritardi e sugli orari. E neppure sul Mes, che abbiamo scoperto essere superfluo anche per. Meno male, ci saremmo risparmiati un anno di rotture di scatole su questo famoso Mes che nessuno ha preso e che giustamente non prendiamo neanche noi”. E’ il commento a caldo pronunciato a “Otto e mezzo” (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, alla conferenza stampa tenuta ieri sera con tre ore di ritardo dal presidente del Consiglio Marioaggiunge: “E’ stata una brutta settimana per questo governo. La sua prima conferenza stampa coincide con il ritorno sulla terraferma. Dopo un mese a volare nell’Empireo, arrivano i problemi. E’ stata una settimana nera per via di quella scelta ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Marco #Travaglio su Mario #Draghi: 'Settimana nera per via di quella scelta tutt'altro che felice sulla… - La7tv : #ottoemezzo Marco #Travaglio su Mario #Draghi: 'E' significativo che da quando è al Governo ha parlato tre volte, e… - fattoquotidiano : Travaglio su La7: “Draghi ha annunciato un condono per cartelle non pagate 10 anni fa. Ma cosa c’entrano coi ristor… - Paoletto003 : RT @Pinucci63757977: #ottoemezzo è diventato uno dei prodotti editoriali di Cairo da 1 € al pezzo:stasera Gruber ha chiesto a Travaglio e… - Luigi57 : RT @Pinucci63757977: #ottoemezzo è diventato uno dei prodotti editoriali di Cairo da 1 € al pezzo:stasera Gruber ha chiesto a Travaglio e… -