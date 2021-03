Tottenham, Mourinho a rischio esonero? Senza Europa lo ‘Special One’ può essere silurato (Di sabato 20 marzo 2021) La clamorosa eliminazione negli ottavi di Europa League per mano della Dinamo Zagabria ha messo a rischio il futuro di José Mourinho sulla panchina del Tottenham. Secondo il “Times”, lo Special One si giocherà la conferma in questo finale di stagione e se gli Spurs non dovessero qualificarsi per le coppe europee della prossima stagione, difficilmente il tecnico portoghese resterebbe al suo posto. La quarta posizione in Premier che vale l’accesso alla prossima Champions, attualmente occupata dal Chelsea, dista sei punti col Tottenham che deve comunque recuperare una partita, in alternativa c’é la finale di Coppa di Lega contro il Manchester City del mese prossimo: vincerla garantirebbe un posto nella nuova Conference League. A favore di Mourinho gioca il suo contratto: un ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) La clamorosa eliminazione negli ottavi diLeague per mano della Dinamo Zagabria ha messo ail futuro di Josésulla panchina del. Secondo il “Times”, lo Special One si giocherà la conferma in questo finale di stagione e se gli Spurs non dovessero qualificarsi per le coppe europee della prossima stagione, difficilmente il tecnico portoghese resterebbe al suo posto. La quarta posizione in Premier che vale l’accesso alla prossima Champions, attualmente occupata dal Chelsea, dista sei punti colche deve comunque recuperare una partita, in alternativa c’é la finale di Coppa di Lega contro il Manchester City del mese prossimo: vincerla garantirebbe un posto nella nuova Conference League. A favore digioca il suo contratto: un ...

