Tottenham, Lloris si sfoga duramente dopo l'eliminazione di Zagabria (Di sabato 20 marzo 2021) La sconfitta di Zagabria ha ridimensionato non poco il Tottenham. Tanto che il portiere Hugo Lloris, in una intervista a Bt Sport, si è lasciato andare con un lungo sfogo contro la prestazone messa in scena contro la Dinamo. Un risultato a dir poco clamoroso considerando che gli Spurs potevano tranquillamente controllare il match portando a casa un pareggio. E invece è subentrata una condizione atletica deficitaria e scarica, che ha spinto i croati a premere sull'acceleratore e a segnare ben tre goal. Reti che non solo hanno capovolto il tabellino ma che hanno gettato nel baratro medistico, ancora una volta, anche Josè Mourinho. Lloris non ha preso bene dunque l'atteggiamento della squadra di cui è capitano, bollandola come inesperta e poco rispettosa nei confronti dell'avversario.

