Torna "La spesa che fa bene", da Iperal 250mila euro per le associazioni di volontariato (Di sabato 20 marzo 2021) Premiare e dare rilievo al Terzo settore per il ruolo fondamentale che svolge nella società attraverso un aiuto concreto: l'obiettivo di Iperal si realizza ogni anno con l'iniziativa "La spesa che fa bene", promossa con la Fondazione AG&B Tirelli, attraverso la propria clientela. A disposizione ci sono 250 mila euro da destinare alle associazioni che operano nelle sette province lombarde in cui sono presenti i punti vendita Iperal: un movimento che garantisce sostegno e assistenza a moltissime persone, sorretto dall'impegno di migliaia di volontari. Invariate rispetto all'ultima edizione le modalità di assegnazione. I clienti di Iperal potranno accumulare "punti Iperal sociale" in maniera automatica: facendo i propri acquisti presso i punti vendita ...

