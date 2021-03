Torino, Nicola: “Possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Ogni gara è una battaglia” (Di sabato 20 marzo 2021) Giornata di vigilia in casa Torino. La squadra piemontese, reduce dalla bella vittoria ottenuta in settimana contro il Sassuolo, si prepara al match di domani contro la Sampdoria: " Se facciamo le cose in un certo modo, Possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Per fare in modo che accada bisogna avere anche continuità di prestazioni. I ragazzi stanno lavorando bene e con impegno, c'è da migliorare ma ci concentriamo anche sui pregi e non solo sui difetti". Nicola indica la via per la salvezza: "Ogni partita è una battaglia, questa è la realtà. Dobbiamo fare punti e mostrare un certo tipo di calcio: dobbiamo mettere a posto alcune cose, ma questa è la strada e dobbiamo essere convinti di ciò che si fa. Non molliamo mai, anche se commettiamo alcuni ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 marzo 2021) Giornata di vigilia in casa. La squadra piemontese, reduce dalla bella vittoria ottenuta in settimana contro il Sassuolo, si prepara al match di domani contro la Sampdoria: " Se facciamo le cose in un certo modo,il. Per fare in modo che accada bisogna avere anche continuità di prestazioni. I ragazzi stanno lavorando bene e con impegno, c'è da migliorare ma ci concentriamo anche sui pregi e non solo sui difetti".indica la via per la salvezza: "partita è una, questa è la realtà. Dobbiamo fare punti e mostrare un certo tipo di calcio: dobbiamo mettere a posto alcune cose, ma questa è la strada e dobbiamo essere convinti di ciò che si fa. Non molliamo mai, anche se commettiamo alcuni ...

Advertising

sportface2016 : #SampdoriaTorino , #Nicola : 'Serve una prestazione attenta' - ItaSportPress : Torino, Nicola: 'Possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Ogni gara è una battaglia' - - Toro_News : ??? | CONFERENZA Le parole del tecnico #granata Davide #Nicola alla vigilia del match tra #Sampdoria e #Torino - Ansa_Piemonte : Torino: Belotti pronto per Samp, ok anche Baselli. Recupera anche Izzo, per Nicola unico indisponibile è Nkoulou… - AnsaLiguria : Torino: Belotti pronto per Samp, ok anche Baselli. Recupera anche Izzo, per Nicola unico indisponibile è Nkoulou… -