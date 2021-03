Torino, giornata speciale per Linetty: ritorno al Ferraris contro la Sampdoria (Di sabato 20 marzo 2021) La sfida tra Sampdoria e Torino si avvicina: il match del Ferraris vedrà tanti ex protagonisti in campo. Su tutti Linetty Mancano ormai poche ore alla prossima sfida di campionato tra Sampdoria e Torino: il match del Ferraris, oltre a nascondere diverse insidie per entrambe le squadre, sarà una vera e propria fiera dell’ex. Gara dal sapore speciale per Karol Linetty. Il centrocampista polacco farà ritorno in uno stadio che ha rappresentato casa sua per ben quattro stagioni. Il polacco ha esordito nel massimo campionato con i blucerchiati nell’agosto 2016, per un totale di 124 partite e 11 gol. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) La sfida trasi avvicina: il match delvedrà tanti ex protagonisti in campo. Su tuttiMancano ormai poche ore alla prossima sfida di campionato tra: il match del, oltre a nascondere diverse insidie per entrambe le squadre, sarà una vera e propria fiera dell’ex. Gara dal saporeper Karol. Il centrocampista polacco faràin uno stadio che ha rappresentato casa sua per ben quattro stagioni. Il polacco ha esordito nel massimo campionato con i blucerchiati nell’agosto 2016, per un totale di 124 partite e 11 gol. Leggi su Calcionews24.com

