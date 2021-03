Tommaso Stanzani di Amici, chi è, età, pattinaggio, fidanzata, Instagram (Di sabato 20 marzo 2021) Tommaso Stanzani è un ballerino della scuola di Amici 20 diretta da Maria De Filippi. Tommaso è entrato nella scuola il 12 dicembre, dopo aver sfidato Riccardo Guarnaccia. In particolare Tommaso ha convito le professoresse durante la sua esibizione: Alessandra Celentano lo ha infatti scelto assegnandogli il quindicesimo banco. Tommaso Stanzani: chi è, età, pattinaggio Tommaso Stanzani è nato il 21 marzo 2001 a Bologna. All’età di 3 anni ha iniziato a pattinare, grazie alla passione trasmessagli dai genitori entrambi appunto pattinatori. Ha studiato al liceo coreutica, dove ha coltivato la passione per la danza e il pattinaggio artistico. Nel 2019 Tommaso si è trasferito a Genova per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 marzo 2021)è un ballerino della scuola di20 diretta da Maria De Filippi.è entrato nella scuola il 12 dicembre, dopo aver sfidato Riccardo Guarnaccia. In particolareha convito le professoresse durante la sua esibizione: Alessandra Celentano lo ha infatti scelto assegnandogli il quindicesimo banco.: chi è, età,è nato il 21 marzo 2001 a Bologna. All’età di 3 anni ha iniziato a pattinare, grazie alla passione trasmessagli dai genitori entrambi appunto pattinatori. Ha studiato al liceo coreutica, dove ha coltivato la passione per la danza e ilartistico. Nel 2019si è trasferito a Genova per ...

