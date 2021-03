Toloi, prima gioia ‘Azzurra’: “Nazionale? Sono molto felice. Un sogno realizzato” (Di sabato 20 marzo 2021) C'è anche Rafael Toloi nell'elenco dei convocati dal ct dell'Italia Roberto Mancini per le prossime sfide della Nazionale per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Il difensore dell'Atalanta - inserito nella lista dei calciatori che prenderanno parte alle gare degli Azzurri - ha voluto commentare attraverso il sito del proprio club le sue emozioni per la prima chiamata in assoluto.Toloi: prima gioia 'azzurra'caption id="attachment 944055" align="alignnone" width="669" Toloi (getty images)/caption"Sono molto felice. Per me è davvero un sogno", ha commentato Toloi. "Se me lo aspettavo? Ultimamente un po’ se ne era parlato. Ho preso la nazionalità italiana da più di dieci anni, ma solo un ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 marzo 2021) C'è anche Rafaelnell'elenco dei convocati dal ct dell'Italia Roberto Mancini per le prossime sfide dellaper le qualificazioni ai Mondiali 2022. Il difensore dell'Atalanta - inserito nella lista dei calciatori che prenderanno parte alle gare degli Azzurri - ha voluto commentare attraverso il sito del proprio club le sue emozioni per lachiamata in assoluto.'azzurra'caption id="attachment 944055" align="alignnone" width="669"(getty images)/caption". Per me è davvero un", ha commentato. "Se me lo aspettavo? Ultimamente un po’ se ne era parlato. Ho preso la nazionalità italiana da più di dieci anni, ma solo un ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Gli #Azzurri convocati dal Ct Roberto #Mancini per le gare di qualificazione alla Coppa del Mondo FIF… - Atalanta_BC : 2 nerazzurri in #Nazionale! ?????? Prima convocazione per Rafael #Toloi e nuova chiamata per Matteo #Pessina! Grandi r… - ItaSportPress : Toloi, prima gioia 'Azzurra': 'Nazionale? Sono molto felice. Un sogno realizzato' - - domasibarita : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? Gli #Azzurri convocati dal Ct Roberto #Mancini per le gare di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA #Qat… - scaroni_bot : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? Gli #Azzurri convocati dal Ct Roberto #Mancini per le gare di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA #Qat… -