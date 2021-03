Tiro a segno, Coppa del Mondo Nuova Delhi 2021: nella carabina 10 metri si impone Lucas Kozeniesky (Di sabato 20 marzo 2021) Va in archivio la prima finale della tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno scattata a Nuova Delhi, in India: nella carabina 10 metri maschile si impone lo statunitense Lucas Kozeniesky davanti al magiaro Istvan Peni, mentre è terzo l’indiano Divyansh Singh Panwar. Finale thrilling, con l’ultimo colpo che stava per ribaltare la contesa: lo statunitense Lucas Kozeniesky, a lungo in testa, rischia di mandare tutto a monte nella sfida a due con l’ungherese Istvan Peni, ma alla fine riesce a difendere un decimo di margine e vincere per 249.8 a 249.7. Viene eliminato a due colpi dal termine e chiude in terza posizione l’indiano ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Va in archivio la prima finale della tappa delladeldiscattata a, in India:10maschile silo statunitensedavanti al magiaro Istvan Peni, mentre è terzo l’indiano Divyansh Singh Panwar. Finale thrilling, con l’ultimo colpo che stava per ribaltare la contesa: lo statunitense, a lungo in testa, rischia di mandare tutto a montesfida a due con l’ungherese Istvan Peni, ma alla fine riesce a difendere un decimo di margine e vincere per 249.8 a 249.7. Viene eliminato a due colpi dal termine e chiude in terza posizione l’indiano ...

