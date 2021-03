The Walking Dead si sposta in cucina: nasce il cooking show ispirato alla serie TV (Di sabato 20 marzo 2021) I fan di The Walking Dead avranno presto l'opportunità di vedere alcuni protagonisti della serie TV coinvolti in cucina grazie al nuovo cooking show Run the Dish. Una partnership tra AMC Networks e Complex Networks, produttori di Hot Ones, sta dando vita a Run the Dish, una serie originale di cooking show ispirata al mondo di The Walking Dead in un crossover con il franchise First We Feast. Run the Dish, annunciato venerdì, "sfrutterà la forza del cibo e del fandom" per uno spettacolo di cucina "non convenzionale" con "piatti ispirati all'apocalisse zombie, creati da chef e talenti dell'Universo di The Walking Dead". Lo show è ora in ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 marzo 2021) I fan di Theavranno presto l'opportunità di vedere alcuni protagonisti dellaTV coinvolti ingrazie al nuovoRun the Dish. Una partnership tra AMC Networks e Complex Networks, produttori di Hot Ones, sta dando vita a Run the Dish, unaoriginale diispirata al mondo di Thein un crossover con il franchise First We Feast. Run the Dish, annunciato venerdì, "sfrutterà la forza del cibo e del fandom" per uno spettacolo di"non convenzionale" con "piatti ispirati all'apocalisse zombie, creati da chef e talenti dell'Universo di The". Loè ora in ...

