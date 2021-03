“The Falcon and The Winter Soldier”: lo scudo di Captain America in giro per il mondo (Di sabato 20 marzo 2021) Disney celebra l’arrivo della nuova serie originale dei Marvel Studios, The Falcon and the Winter Soldier, disponibile dal 19 marzo 2021 in esclusiva su Disney+, portando l’iconico scudo di Captain America a Roma, sulla ruota panoramica del Luneur e non solo. “The Falcon and The Winter Soldier” – Roma, Luneur – Photo credits: web“The Falcon and the Winter Soldier“: scudo in giro per il mondo Grazie a un sorprendente video mapping lo scudo fa il giro del mondo nelle diverse attrazioni delle città più famose, tra cui il London Eye a Londra, il Singapore Flyer, la più grande ruota ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021) Disney celebra l’arrivo della nuova serie originale dei Marvel Studios, Theand the, disponibile dal 19 marzo 2021 in esclusiva su Disney+, portando l’iconicodia Roma, sulla ruota panoramica del Luneur e non solo. “Theand The” – Roma, Luneur – Photo credits: web“Theand the“:inper ilGrazie a un sorprendente video mapping lofa ildelnelle diverse attrazioni delle città più famose, tra cui il London Eye a Londra, il Singapore Flyer, la più grande ruota ...

Advertising

MarvelNewsIT : ? Più di un simbolo ? Guarda il final trailer della Serie Originale Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldie… - ryuqvaza : 'Vuoi guardare Wanda Vision?' 'No, ho chiuso con le serie tv' *guarda 120 episodi di Lost 2 settimane dopo* 'Vuo… - _Aleloriginale : È uscito Thr Falcon and the Winter Soldier - KotaWorld3 : The Falcon and the Winter Soldier comincia alla grande. Una serie che sposta gli equilibri! #kotaworld… - NerdPool_IT : The Falcon and the Winter Soldier ep. 1. “Il mondo è un manicomio” -