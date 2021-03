Advertising

giornaleradiofm : Thailandia: scontri tra polizia e manifestanti prodemocrazia: (ANSA) - BANGKOK, 20 MAR - La polizia thailandese ha… - LaPresse_news : Thailandia, ancora proteste pro-democrazia: cannoni ad acqua su manifestanti - Antongiulio2 : RT @RadioRadicale: #Myanmar: nuovo fine settimana di scontri con decine di vittime. Crescono i sentimenti anti-#Cina tra i manifestanti.… - RadioRadicale : RT @RadioRadicale: #Myanmar: nuovo fine settimana di scontri con decine di vittime. Crescono i sentimenti anti-#Cina tra i manifestanti.… - Fernando_Liuzzi : RT @RadioRadicale: #Myanmar: nuovo fine settimana di scontri con decine di vittime. Crescono i sentimenti anti-#Cina tra i manifestanti.… -

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia scontri

ANSA Nuova Europa

La polizia thailandese ha usato oggi cannoni ad acqua e proiettili di gomma fuori dal Grand Palace di Bangkok, dopo che dei manifestanti hanno sfondato una barricata di container nel corso di una ...Secondo l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp), un'organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in, altre 10 persone sono state uccise ad ...(LaPresse) Nuovi scontri in Thailandia: la polizia thailandese ha utilizzato cannoni ad acqua per disperdere un corteo di manifestanti a Bangkok, in protesta ...(ANSA) - BANGKOK, 20 MAR - La polizia thailandese ha usato oggi cannoni ad acqua e proiettili di gomma fuori dal Grand Palace di Bangkok, dopo che dei manifestanti hanno sfondato una barricata di ...