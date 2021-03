(Di sabato 20 marzo 2021) . Lathailandese ha usato oggi cannoni ad acqua e proiettili di gomma fuori dal Grand Palace di Bangkok, dopo che deihanno sfondato una barricata di container nel corso di una protesta per chiedere riforme alla monarchia. I disordini nella capitale thailandese si susseguono sin da quando il movimento pro-democrazia ha preso il via, lo scorso luglio, sollevando richieste per una revisione dell’amministrazione del premier Prayut Chan-O-Cha e una riscrittura della Costituzione. Le richieste più controverse comprendono anche una riforma della monarchia, tra cui l’abolizione delle leggi draconiane sulla diffamazione reale. A Sanam Luang, un campo storico di fronte al palazzo, era stato eretto un muro di container, con due file una sull’altra, per tenere ia distanza, ma un’ora dall’inizio del raduno, ...

giornaleradiofm : Thailandia: scontri tra polizia e manifestanti prodemocrazia: (ANSA) - BANGKOK, 20 MAR - La polizia thailandese ha… - LaPresse_news : Thailandia, ancora proteste pro-democrazia: cannoni ad acqua su manifestanti

Secondo l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp), un'organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia, altre 10 persone sono state uccise ad ...