Testo e video ufficiale del brano "Che ne so" cantato da Elena Faggi, Nuove Proposte Festival di Sanremo 2021

Ecco il Testo e il video ufficiale di Elena Faggi con il brano "Che ne so", in gara nella categoria Nuove Proposte alla 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, tenutosi da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021

Elena Faggi
Data di nascita: 22 febbraio 2002
Nome completo: Elena Faggi
Luogo di nascita: Forlì

"Che ne so"

Questo cielo toglie il fiato
Questo cielo è innamorato
Ma il tramonto dura troppo poco
Mi illudo mentre te ne prendi gioco
Fai così
Illudimi
Tanto mi diverto
Sai quanto mi diverto
Confondimi
Convincimi
Ma trova un buon pretesto
Per andare via presto
Ti o-oo-oo-odio (non è vero)

