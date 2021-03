Test d’intelligenza, riesci a trovare il pinguino nascosto in questa foto? (Di sabato 20 marzo 2021) Internet è un posto fantastico, e lo diventa ancor di più con i puzzle del disegnatore di fumetti Gergely Dudas, noto anche come Dudolf, che fanno dannare e divertire allo stesso tempo gli internauti. L’ungherese Gergely Dudas infatti è solito arricchire la propria pagina Facebook con creazioni che sanno sempre stupire i fan. Stiamo parlando di un personaggio molto seguito sui social, con oltre 150mila followers. Dudolf qualche tempo fa ha proposto una nuova sfida ai fan: trovare il pinguino in mezzo a una moltitudine di tucani. Solamente chi ha una vista pari a quella di un’aquila riesce a risolvere il grattacapo e scovare l’unico esemplare che non è come tutti gli altri. Potrebbe sembrare un gioco da ragazzi, ma la decisione di Dudolf di disegnare gli uccelli in modo che risultino quasi identici significa in realtà che l’impresa è ... Leggi su howtodofor (Di sabato 20 marzo 2021) Internet è un posto fantastico, e lo diventa ancor di più con i puzzle del disegnatore di fumetti Gergely Dudas, noto anche come Dudolf, che fanno dannare e divertire allo stesso tempo gli internauti. L’ungherese Gergely Dudas infatti è solito arricchire la propria pagina Facebook con creazioni che sanno sempre stupire i fan. Stiamo parlando di un personaggio molto seguito sui social, con oltre 150mila followers. Dudolf qualche tempo fa ha proposto una nuova sfida ai fan:ilin mezzo a una moltitudine di tucani. Solamente chi ha una vista pari a quella di un’aquila riesce a risolvere il grattacapo e scovare l’unico esemplare che non è come tutti gli altri. Potrebbe sembrare un gioco da ragazzi, ma la decisione di Dudolf di disegnare gli uccelli in modo che risultino quasi identici significa in realtà che l’impresa è ...

Advertising

jmaurosurf : RT @NurRA27970307: E solito via vai negli impianti Saras Refinery,da ogni paese della Sardegna.Domani iniziano i test genici per catalogare… - NurRA27970307 : E solito via vai negli impianti Saras Refinery,da ogni paese della Sardegna.Domani iniziano i test genici per catal… - BrBellissimo : @tina44005840 @BadGalVali_ Le domande di logica e di cultura generale non fanno altro che mimare un test di intelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Test d’intelligenza «Perché sono importanti le prove di valutazione e Manzoni non basta più» Corriere della Sera