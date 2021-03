Terribile incidente stradale lungo la Circonvallazione, quattro feriti (FOTO e VIDEO) (Di sabato 20 marzo 2021) Terribile incidente stradale questa sera a Monreale lungo la Circonvallazione. Due persone sono rimaste ferite nello scontro tra una Fiat e una Seat che si sono schiantate all’altezza dell’incrocio con via Santa Liberata quando erano circa le 21:30. M. V., 72 anni, alla guida di una Chevrolet, è rimasta ferita in modo grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferito lievemente, invece, G. M. di 31 anni, alla guida della Seat. Altre due persone sono rimaste ferite ma non si conoscono le generalità. Secondo le prime ricostruzioni, una Hyundai, che proveniva dalla parte bassa di via Santa Liberata non avrebbe rispettato la precedenza sotto la pioggia battente di questa sera, andando a impattare contro la Seatbianca che intanto arrivava dalla Circonvallazione. Il giovane alla guida ... Leggi su monrealelive (Di sabato 20 marzo 2021)questa sera a Monrealela. Due persone sono rimaste ferite nello scontro tra una Fiat e una Seat che si sono schiantate all’altezza dell’incrocio con via Santa Liberata quando erano circa le 21:30. M. V., 72 anni, alla guida di una Chevrolet, è rimasta ferita in modo grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferito lievemente, invece, G. M. di 31 anni, alla guida della Seat. Altre due persone sono rimaste ferite ma non si conoscono le generalità. Secondo le prime ricostruzioni, una Hyundai, che proveniva dalla parte bassa di via Santa Liberata non avrebbe rispettato la precedenza sotto la pioggia battente di questa sera, andando a impattare contro la Seatbianca che intanto arrivava dalla. Il giovane alla guida ...

