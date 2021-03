Tennis | terremoto ad Acapulco nel match tra Alexander Zverev e Dominik Koepfer | momenti di incredulità in campo

(Di sabato 20 marzo 2021) Una situazione davvero inedita quella che si è verificata nella prima semifinale dell’ATP 500 di(Messico). Nel confronto tutto tedesco trac’è stata una scossa di. Mentre i dueti teutonici scambiavano nel primo game del secondo set, infatti, la terra ha tremato e il movimento della telecamera ha evidenziato quanto accaduto: una scossa di magnitudo 5.7. I due giocatori, talmente concentrati sul gioco, non si sono assolutamente accorti di quanto si stesse verificando e infatti lo scambio è proseguito in maniera del tutto normale, con l’errore di. A quel punto i due sono rimasti spiazzati sia dalla reazione del pubblico, che aveva invece compreso il tutto, che da quanto detto dal ...

... essendo in movimento sul campo, né Zverev né Koepfer si sono accorti della scossa di. ... con la speranza che non arrivino altre sorprese extra -. GUARDA QUI il momento in cui la terra ...Sorprendente ciò che è avvenuto nel torneo di ...Una situazione davvero inedita quella che si è verificata nella prima semifinale dell'ATP 500 di Acapulco (Messico). Nel confronto tutto tedesco tra Alexander Zverev e Dominik Koepfer c'è stata una sc ...Vittoria in due set per il tedesco nel derby con Dominik Koepfer. Nel secondo set la terra ha iniziato a tremare e giocatori hanno giocato un punto durante il terremoto ...