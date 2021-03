Tennis: Musetti, 'settimana da sogno ma non sono ancora al livello di Tsitsipas' (Di sabato 20 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

SuperTennisTv : ?? LORENZO! ?? Musetti elimina Grigor Dimitrov in due set (6-4 7-6) e centra la sua prima semifinale in un ATP 500!… - Gazzetta_it : #Musetti si ferma ad Acapulco: in finale ci va #Tsitsipas (con Zverev). Ma è standing ovation per Lorenzo - TV7Benevento : Tennis: Musetti, 'settimana da sogno ma non sono ancora al livello di Tsitsipas'... - qn_lanazione : Tennis: Musetti cede a Tsitipas, ma è nella Top 100 - Alenize82 : La situazione (ore 12.30) #MiamiOpen Main Draw: #Berrettini, #Caruso, #Fognini, #Sinner, #Sonego, #Travaglia (anco… -