Tennis, dove si può giocare da lunedì 22 marzo? Le regole regione per regione (Di domenica 21 marzo 2021) E’ possibile giocare a Tennis a partire da lunedì 22 marzo? Probabilmente è questa la domanda che molti appassionati si stanno ponendo in queste ore, che come ogni settimana portano in dote novità sui colori delle regioni e le restrizioni anti-Covid. Per quanto riguarda le attività all’interno dei circoli Tennistici, sarà possibile giocare in tutte quelle regioni che non si trovano in zona rossa. Nel caso invece che la propria regione si trovi in zona rossa, non sarà possibile giocare a Tennis a meno che non si rientri nell’elenco degli atleti di interesse nazionale del Coni. Ecco quindi l’elenco aggiornato delle regioni in base alla fascia di rischio. Zona arancione dal 22 marzo (si può ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) E’ possibilea partire da22? Probabilmente è questa la domanda che molti appassionati si stanno ponendo in queste ore, che come ogni settimana portano in dote novità sui colori delle regioni e le restrizioni anti-Covid. Per quanto riguarda le attività all’interno dei circolitici, sarà possibilein tutte quelle regioni che non si trovano in zona rossa. Nel caso invece che la propriasi trovi in zona rossa, non sarà possibilea meno che non si rientri nell’elenco degli atleti di interesse nazionale del Coni. Ecco quindi l’elenco aggiornato delle regioni in base alla fascia di rischio. Zona arancione dal 22(si può ...

Advertising

SecondeLinee : In un #tennis dove la forza ha la meglio sulla pulizia tecnica, le vittorie di #Kasatkina fanno notizia. Ci siamo… - RcCamera : @GeorgeSpalluto Ma dove CAVOLO era questo qua l'anno scorso?????? Mi reputo un appassionato notevole di tennis ma no… - Primula76191620 : Primavera. E' questo il tempo dove i pensieri tornano fanciulli dove i… - Xenobrigatismo : @mc__mc_ @LucaDiegoP @LaDialettica Per me uno con queste qualità rimane, poi è russo di chissà dove, scommetto che… - mc__mc_ : @_fragolina88 No, vabbè, sul fatto che il tennis di Karatzev non mi convince sono d’accordo! Più che altro mi sembr… -