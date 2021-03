Tennis | ATP Acapulco 2021 | Lorenzo Musetti si ferma in semifinale contro Tsitsipas

Advertising

SuperTennisTv : ?? LORENZO! ?? Musetti elimina Grigor Dimitrov in due set (6-4 7-6) e centra la sua prima semifinale in un ATP 500!… - WeAreTennisITA : Lorenzo Musetti incanta Acapulco e il mondo del tennis, vola in semifinale ed entrerà lunedì nei top 100 Atp. Ma in… - giornaleradiofm : Tennis: Acapulco, Musetti ko in semifinale contro Tsisipas: (ANSA) - ROMA, 20 MAR - Si ferma in semifinale il sogno… - sportface2016 : Atp #Acapulco 2021: standing ovation per #Musetti. Dagli spalti gridano: “Lorenzo, Lorenzo” (VIDEO) - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Acapulco 2021 - Lorenzo Musetti cerca la sua prima finale nel circuito maggiore contro un altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP

Si ferma in semifinale il sogno di Lorenzo Musetti al torneo500 di Acapulco. L'azzurro è stato eliminato dalla testa di serie numero 1, Stefanos Tsisipas. Il greco si è imposto con il punteggio di 6 - 1, 6 - 3 dopo quasi un'ora e mezza di gioco. Per il ...Lorenzo Musetti chiude in semifinale, la prima della carriera in un500, la sua splendida avventura ad Acapulco. Troppo forte, esperto, fresco Stefanos Tsitsipas, ... Leggi i commenti: tutte ...New Delhi, Mar 20 (IANS): While the ICC World Test Championship rankings were modified keeping in mind Covid-19 restrictions that couldn't see some of the series get underway last year, the ATP's ...Si ferma in semifinale il sogno di Lorenzo Musetti al torneo Atp 500 di Acapulco. L'azzurro è stato eliminato dalla testa di serie numero 1, Stefanos Tsisipas. Il greco si è imposto con il punteggio d ...