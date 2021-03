Taranto | dimesso finanziere ricoverato dopo dose AstraZeneca

(Di sabato 20 marzo 2021)- E' statodall'ospedale Santissima Annunziata diil 43enneoriginario della Sicilia, in servizio nella Sezione Navale di, che aveva accusato un grave malore ...

Ultime Notizie dalla rete : Taranto dimesso

- E' statodall'ospedale Santissima Annunziata diil 43enne finanziere originario della Sicilia, in servizio nella Sezione Navale di, che aveva accusato un grave malore ...Di seguito un comunicato diffuso da Asl: L'Appuntato scelto della Guardia di Finanza, ricoverato dal 7 marzo presso l'ospedale SS. Annunziata di, stamattina è stato. Nessun deficit neurologico evidente, né deficit cognitivi evidenziati dalla valutazione neuropsicologica; l'uomo ha potuto lasciare il nosocomio tarantino in ...L'appuntato scelto della Guardia di Finanza, ricoverato dal 7 marzo nell'ospedale 'Santissima Annunziata' di Taranto, dopo che il 26 febbraio era stato vaccinato con Astrazeneca, stamattina è stato di ...L'appuntato si trovava nel nosocomio ionico dallo scorso 7 marzo, quando aveva presentato febbre alta e un rallentamento psico-motorio in ...