Tappo di rifiuti in affluente Sarno, sen. Luisa Angrisani chiama i Carabinieri (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSarno (Sa) – Degrado ambientale e rifiuti in uno dei canali del fiume Sarno. Lo denuncia, con tanto di foto, la senatrice Luisa Angrisani. La parlamentare scrive al Noe, al Ministero della Transizione Ecologica e agli altri enti territorialmente competenti. "C'è uno scempio ambientale nel canale controfosso destro, esattamente in via Lo Porto, zona tra i Comuni di Scafati e San Marzano sul Sarno. Un Tappo di quintali di macro inquinanti, staziona da settimane senza alcun intervento da parte degli organi preposti e competenti". Da qui è partita la denuncia per richiedere un intervento urgente. Angrisani entra nello specifico: "Bottiglie e cassette di plastica, pneumatici, contenitori di polistirolo e altri materiali hanno ...

