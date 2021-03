Tanzania: giura il nuovo presidente dopo morte di Magufuli (Di sabato 20 marzo 2021) La vicepresidente della Tanzania Samia Suluhu Hassan ha prestato giuramento come prima presidente donna del paese dell’Africa orientale dopo la morte improvvisa di John Magufuli a causa di una malattia avvolta nel mistero. Nel suo primo discorso la leader 61enne ha annunciato 21 giorni di lutto per Magufuli e festività pubbliche il 22 e 25 Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) La vicedellaSamia Suluhu Hassan ha prestatomento come primadonna del paese dell’Africa orientalelaimprovvisa di Johna causa di una malattia avvolta nel mistero. Nel suo primo discorso la leader 61enne ha annunciato 21 giorni di lutto pere festività pubbliche il 22 e 25

