Tancredi, chi è il cantante di Amici: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram (Di sabato 20 marzo 2021) Chi è Tancredi, il cantante di Amici 2021: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere. Tancredi, all’anagrafe Tancredi Cantù Rajnoldi è un cantante e cantautore rap milanese e concorrente del serale di Amici 2021. E’ entrato nella scuola di Maria De Filippi poco prima dell’inizio del serale supportato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 20 marzo 2021) Chi è, ildi2021: età,, curiosità e tutto quello che c’è da sapere., all’anagrafeCantù Rajnoldi è une cantautore rap milanese e concorrente del serale di2021. E’ entrato nella scuola di Maria De Filippi poco prima dell’inizio del serale supportato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

mortaxdella : RT @stracxciatella: raga voglio vedere Tancredi nella corale sicuramente ha ballato meglio di chi voi sapete #Amicispoiler - stracxciatella : raga voglio vedere Tancredi nella corale sicuramente ha ballato meglio di chi voi sapete #Amicispoiler - GiovannaVanore : RT @flaviaf041: questi erano i giorni di deddy malato, del letto per terra in camera di tancredi e delle bretelle di sandro in camera rossa… - camigiuggiola : RT @flaviaf041: questi erano i giorni di deddy malato, del letto per terra in camera di tancredi e delle bretelle di sandro in camera rossa… - giuliasottona : RT @flaviaf041: questi erano i giorni di deddy malato, del letto per terra in camera di tancredi e delle bretelle di sandro in camera rossa… -