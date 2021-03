Sul vaccino Astrazeneca la frittata è fatta. Ora mi chiedo: perché imporlo a certe categorie? (Di sabato 20 marzo 2021) Una mia paziente mi raccontava di aver sempre avuto un forte timore e ribrezzo dei ragni. I figli per carnevale avevano comperato un ragno finto: grosso, nero, di plastica. Naturalmente lei sapeva che il ragno non era reale, ma quando i figli, per divertirsi, lo tiravano fuori e la rincorrevano, tenendolo in mano, lei non poteva fare a meno di scappare a gambe levate. La frittata è fatta sul vaccino Astrazeneca. Ormai, al pari della mia paziente, un numero molto consistente di nostri concittadini non lo vorrà o, se non avrà alternative, lo subirà con grande timore e angoscia. Non varranno a nulla le rassicurazioni autorevoli, i calcoli numerici sul numero dei pazienti che muoiono ogni giorno per trombosi o infarto, anche senza vaccino. I politici, di fronte ad alcuni casi, non significativi in termini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Una mia paziente mi raccontava di aver sempre avuto un forte timore e ribrezzo dei ragni. I figli per carnevale avevano comperato un ragno finto: grosso, nero, di plastica. Naturalmente lei sapeva che il ragno non era reale, ma quando i figli, per divertirsi, lo tiravano fuori e la rincorrevano, tenendolo in mano, lei non poteva fare a meno di scappare a gambe levate. Lasul. Ormai, al pari della mia paziente, un numero molto consistente di nostri concittadini non lo vorrà o, se non avrà alternative, lo subirà con grande timore e angoscia. Non varranno a nulla le rassicurazioni autorevoli, i calcoli numerici sul numero dei pazienti che muoiono ogni giorno per trombosi o infarto, anche senza. I politici, di fronte ad alcuni casi, non significativi in termini ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - ilriformista : La trasmissione @PiazzapulitaLA7 manda in onda un sondaggio basato sul falso e dà spazio al 'televoto' sulla scienz… - MinisteroSalute : ??Diretta della conferenza stampa del 19 marzo sul parere dell’Ema riguardo al vaccino anti #COVID19 #AstraZeneca. C… - Piero42395724 : RT @laperlaneranera: Lo sapevate che Un Trattamento Sperimentale da OGM, chiamato impropriamente Vaccino, non garantisce l'Immunità dal Cov… - Gilmerdo : Sono buono e pigro, altrimenti riproporrei le risposte al mio tweet, sul vaccino AstraZecca, degli scienziati in pe… -