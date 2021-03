Stuyven, l'eroe della Milano - Sanremo: 'Mi sono detto o tutto o niente...' (Di sabato 20 marzo 2021) 'O tutto o niente, non c'era molta scelta'. Il belga Jasper Stuyven racconta così, a caldo, l'azione che lo ha portato al successo della 112ª edizione della Milano - Sanremo davanti all'australiano ... Leggi su gazzetta (Di sabato 20 marzo 2021) 'O, non c'era molta scelta'. Il belga Jasperracconta così, a caldo, l'azione che lo ha portato al successo112ª edizionedavanti all'australiano ...

Advertising

Gazzetta_it : #Stuyven l’eroe della @Milano_Sanremo: “Sono andato in all in. Mi sono detto o tutto o niente” -

Ultime Notizie dalla rete : Stuyven eroe Stuyven, l'eroe della Milano - Sanremo: 'Mi sono detto o tutto o niente...' 'O tutto o niente, non c'era molta scelta'. Il belga Jasper Stuyven racconta così, a caldo, l'azione che lo ha portato al successo della 112ª edizione della Milano - Sanremo davanti all'australiano Caleb Ewan e al connazionale Wout Van Aert. Uno scatto portato ...

Stuyven, l'eroe della Milano - Sanremo: 'Mi sono detto o tutto o niente...' 'O tutto o niente, non c'era molta scelta'. Il belga Jasper Stuyven racconta così, a caldo, l'azione che lo ha portato al successo della 112ª edizione della Milano - Sanremo davanti all'australiano Caleb Ewan e al connazionale Wout Van Aert. Uno scatto portato ...

Stuyven, l’eroe della Milano-Sanremo: "Mi sono detto o tutto o niente" La Gazzetta dello Sport 'O tutto o niente, non c'era molta scelta'. Il belga Jasperracconta così, a caldo, l'azione che lo ha portato al successo della 112ª edizione della Milano - Sanremo davanti all'australiano Caleb Ewan e al connazionale Wout Van Aert. Uno scatto portato ...'O tutto o niente, non c'era molta scelta'. Il belga Jasperracconta così, a caldo, l'azione che lo ha portato al successo della 112ª edizione della Milano - Sanremo davanti all'australiano Caleb Ewan e al connazionale Wout Van Aert. Uno scatto portato ...