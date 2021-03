Stralcio cartelle fino a 5mila euro, approvato il condono nel Decreto Sostegno: chi rientra (Di sabato 20 marzo 2021) Alla fine è arrivata l’approvazione: il Consiglio dei ministri, dopo due ore e mezzo di discussione, ha trovato l’accordo sul Decreto Sostegni da 32 miliardi di euro contenente lo Stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5000 euro. È stato proprio il condono fiscale ad animare il dibattito tra le forze di maggioranza. La proposta di mediazione avanzata dal ministro dell’Economia Daniele Franco e dal premier Mario Draghi ha ottenuto il consenso, facendo di fatto slittare l’incontro dalle 15.30 alle 18.30. Stralcio cartelle fino a 5000 euro: chi rientra nella misura Lo Stralcio delle cartelle fino a 5000 euro prevede, ... Leggi su urbanpost (Di sabato 20 marzo 2021) Alla fine è arrivata l’approvazione: il Consiglio dei ministri, dopo due ore e mezzo di discussione, ha trovato l’accordo sulSostegni da 32 miliardi dicontenente lodelleesattorialia 5000. È stato proprio ilfiscale ad animare il dibattito tra le forze di maggioranza. La proposta di mediazione avanzata dal ministro dell’Economia Daniele Franco e dal premier Mario Draghi ha ottenuto il consenso, facendo di fatto slittare l’incontro dalle 15.30 alle 18.30.a 5000: chinella misura Lodellea 5000prevede, ...

