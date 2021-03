Stimolazione transcranica | i benefici per gli atleti

(Di sabato 20 marzo 2021) Gli sportivi durante gli allenamenti cercano costantemente dei metodi nuovi per avere delle prestazioni di alto livello. Solitamente si punta ad esercizi continui e severi, ad una dieta rigorosa e, in alcuni casi, anche a farmaci per migliorare le performance. Stando ad una nuova ricerca scientifica l’ultima frontiera dell’incremento della resaca risiederebbe nella(tDCS) che confermerebbe l’importanza del cervello nell’attivare la resistenza muscolare. Research Quarterly for Exercise and Sport ha pubblicato uno studio del 2020 nel quale sono stati riportati i risultati dei test effettuati su alcuniper comprendere se laa corrente continua (tDCS) può davvero incidere sulle performance. La tDCS va a stimolare le ...

