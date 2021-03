Stefania Orlando rompe il silenzio su Maria Teresa Ruta: “Non ho sentito l’esigenza di farlo” (Di sabato 20 marzo 2021) Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta in che rapporti sono? Senza ombra di dubbio Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta sono state due delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Chi ha seguito il reality show di Canale 5 sa perfettamente che la conduttrice e la giornalista stretto una bella amicizia che, nelle ultime settimane prima dell’eliminazione della madre di Guenda, c’è stato un allontanamento improvviso. Dopo il termine del programma che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi, come saranno ora i rapporti fra le due ex gieffine? Sono passate poco più di un paio di settimane da quando la famosa porta rossa del loft di Cinecittà si è chiusa, quindi alcuni hanno avuto modo di sentirsi e ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 20 marzo 2021)in che rapporti sono? Senza ombra di dubbiosono state due delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Chi ha seguito il reality show di Canale 5 sa perfettamente che la conduttrice e la giornalista stretto una bella amicizia che, nelle ultime settimane prima dell’eliminazione della madre di Guenda, c’è stato un allontanamento improvviso. Dopo il termine del programma che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi, come saranno ora i rapporti fra le due ex gieffine? Sono passate poco più di un paio di settimane da quando la famosa porta rossa del loft di Cinecittà si è chiusa, quindi alcuni hanno avuto modo di sentirsi e ...

Advertising

gabrielsniceass : ho avuto il like di giacomo urtis stefania orlando e matilde brandi qui su tw posso aggiungere al cv? - ssscsara : RT @francescadina11: Comunque io a persone come Sabrina Ferilli e Stefania Orlando voglio proprio bene. Belle,simpatiche,decise e con tanta… - FlaviaFu_ : RT @sicparvis04: L’eterna giovinezza di Stefania Orlando, figa come una ventenne. Amore sei divina - RaffaellaGizzi : RT @malinconicassai: Pazzesca Stefania Orlando che regge Clubhouse senza entrarci da giorni, mesi, anni ??? - GiorgiaMidili1 : RT @sicparvis04: L’eterna giovinezza di Stefania Orlando, figa come una ventenne. Amore sei divina -