Stasera in tv, oggi 20 marzo 2021: Amici e L'Era Glaciale

Quali sono i palinsesti televisivi di Stasera in TV? oggi sabato 20 marzo 2021 abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione.

Programmi tv questa sera 20 marzo 2021

La programmazione della serata di sabato 20 marzo 2021 è ampia. Su Rai1 va in onda il film In Arte Nino, dedicato all'indimenticabile Nino Manfredi. Canale 5 propone la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Se avete voglia di guardare una pellicola d'animazione che accontenta tutta la famiglia, su Italia1 c'è L'Era Glaciale. In alternativa, Canale Nove propone un'interessante intervista al Papa: Vizi e virtù - Conversazione con Francesco.

