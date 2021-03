Sta per tornare l’ora legale. Cambio dell’orario per l’ultima volta? (Di sabato 20 marzo 2021) Nella notte fra sabato 27 e domenica 28 marzo scatta il ritorno all’ora legale, con lo spostamento delle lancette in avanti di 60 minuti. Si dormirà quindi un’ora in meno, ma in compenso la sera si potrà beneficiare di un’ora di luce in più. Il Cambio dell’ora rimarrà per ora in vigorel’ora legale rimpiazza l’ora solare, e tra le altre cose in particolare fa risparmiare sull’energia sfruttando un minore uso dell’illuminazione elettrica. In Italia esiste dal 1916 e fu adottata mentre il Paese era impegnato nella Prima guerra mondiale. Con la Repubblica italiana dal 1948 l’ora legale non venne più utilizzata, per essere poi reintrodotta nel 1966, in periodo di crisi energetica: durava quattro mesi, dall’ultima domenica ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Nella notte fra sabato 27 e domenica 28 marzo scatta il ritorno al, con lo spostamento delle lancette in avanti di 60 minuti. Si dormirà quindi un’ora in meno, ma in compenso la sera si potrà beneficiare di un’ora di luce in più. Ildelrimarrà per ora in vigorerimpiazzasolare, e tra le altre cose in particolare fa risparmiare sull’energia sfruttando un minore uso dell’illuminazione elettrica. In Italia esiste dal 1916 e fu adottata mentre il Paese era impegnato nella Prima guerra mondiale. Con la Repubblica italiana dal 1948non venne più utilizzata, per essere poi reintrodotta nel 1966, in periodo di crisi energetica: durava quattro mesi, daldomenica ...

Advertising

borghi_claudio : Salvini sta ribadendo a @RaiPortaaPorta che siamo contrari a obbligo vaccinale per tutti, inclusi i medici. Ma non basterà. Non basta mai. - RegLombardia : #LNews Sta circolando in rete questa comunicazione ingannevole e falsa. Appena sarà possibile prenotare i #vaccini… - matteosalvinimi : #Salvini: Spero sarà un'estate bella e serena, che avrà nel turismo il suo core business. Ministro Garavaglia (Lega… - dujgualiti : RT @fearlessoulh: QUESTO GIORNO MI FA PAURA -HARRY MINACCIATO -LOUIS TWITTA(STESSA FRASE) -LIAM TWITTA -PROVE CHE LIAM ERA NELLO STUDIO DI… - Blum____ : RT @weirdxsara: ma solo io mi sento che sta per succedere qualcosa di grosso o no ? -